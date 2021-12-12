عام على إنشاء حدائق العاصمة.. إنجاز 29 ألف وحدة بـ«سكن لكل المصريين»

صرح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنَّه تمّ تنظيم احتفالية مصغرة بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمناسبة مرور عام على صدور القرار الجمهوري لإنشاء مدينة حدائق العاصمة.

جار الانتهاء من ربط تلك الوحدات على المرافق وتسليم الحاجزين

«حدائق العاصمة» هي إحدى مدن الجيل الرابع، وشهدت إنجاز نحو 29 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، وجارٍ الانتهاء من ربط تلك الوحدات على المرافق وتسليم الحاجزين.

جارٍ تسليم الحاجزين 2000 وحدة سكنية.

وأوضح «عبدالعزيز»، أنَّه تمّ ربط العمارات بالمشروع على تيار الكهرباء الدائم للمدينة، وإنارة بعض الشوارع ليلاً، كما تم الربط على شبكة الغاز، وضخ الغاز فى بعض العمارات، بجانب الربط على الشبكة الدائمة لمياه الشرب والصرف، وجارٍ تسليم الحاجزين 2000 وحدة سكنية.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات المختلفة، والجهد المتواصل لمسئولي وأفراد جهاز حدائق العاصمة في تنفيذ المشروعات.