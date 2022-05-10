حدائق العاصمة: «لكل مواطن حق في الحصول على وحدة سكنية».. فيديو

قال المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنّ الشروط الخاصة بالتقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي تعلن قبل طرح الوحدات وشراء الكراسات كي يحدد المواطن ما إذا كانت الشروط تنطبق عليه أم لا.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على حصول كل مواطن على وحدة سكنية، وتكون الأولوية في الحصول على الوحدة طبقا للاحتياج، وبالنسبة لسكن محدودي الدخل، فالمواطن الذي يعول أسرة وأولاد والمطلقات والأرامل لهم أولوية.

مساحات الوحدات في مدينة حدائق العاصمة مختلفة ومتنوعة

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مساحات الوحدات في مدينة حدائق العاصمة مختلفة ومتنوعة، وفيما يخص محدودي الدخل تكون الوحدات إما 75 مترا أو 90 مترا، وسعر الوحدة يختلف طبقا للإعلان وطبقا للمقدم المطلوب لكل إعلان، مشددا على أن القيادة السياسية شددت على أن كل من يتقدم لطلب وحدة سكنية وتنطبق عليه الشروط من حقه الحصول على الوحدة.

30 ألف وحدة تم تنفيذها لمحدودي الدخل

وشرح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه يوجد 30 ألف وحدة تم تنفيذها لمحدودي الدخل ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 90%، وهناك 32 ألف وحدة تم حجزها ووصلت نسب الإنجاز إلى 65%، مشيرا إلى أنه جاري تجهيز 5000 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وسيبدأ العمل بها خلال شهر.