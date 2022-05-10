بعد القضاء على كورونا.. مستشفى النجيلة يعود لاستقبال المرضى بكل التخصصات

عاد العمل إلى مستشفى النجيلة المركزي في مطروح، لصورته الطبيعية وبكامل الطاقة الطبية في جميع الأقسام، بعد انتهاء العمل به كأول مستشفى عزل لفيروس كورونا المستجد في مصر، خاصة مع خلوه في الوقت الحالي، من أي حالات مصابة بالفيروس، ليبدأ استقبال الحالات في مختلف التخصصات، لخدمة أهالي مركز ومدينة النجيلة، والمدن والقرى المجاورة لها في قطاع غرب مصر.

مطروح تسجل صفر كورونا

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مستشفى النجيلة وجميع المستشفيات على مستوى محافظة مطروح، التي كان بها أقسام عزل، سجلت حاليا «صفر كورونا»، ولا يوجد مريض واحد بها، بفضل مجهود الأطباء والتمريض وجميع العاملين في أقسام العزل.

أقسام مستشفى النجيلة

أضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن بعد القضاء على فيروس كورونا بمطروح، يعود مستشفى النجيلة الذي يضم حاليا جميع الأقسام، للعمل بكامل طاقتها ما قبل الجائحة، في الجراحة العامة وجراحة المناطير والنساء والتوليد والأطفال والأسنان والرمد والجلدية والباطنة والأشعة والعمليات والكلى.

تجهيز مستشفى النجيلة

أشار البلتاجي، إلى أن هناك مرورا على مستشفى النجيلة، لمتابعة جميع التجهيزات به، حيث سيبدأ العمل، اليوم، في جميع الأقسام، ويوجد إقبالا من المرضى، على العيادات الخارجية التى تعمل بكل طاقتها، ويجرى تعقيم المستشفى على مدار اليوم، عدة مرات مع النظافة المستمرة، ورفع كفاءتها وتوفير جميع الاحتياجات لها من المستلزمات.

وتفقد المستشفى الدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمطروح، يرافقة فريق طبي من الأمراض المعدية ووحدة الفيروسات، وتنفيذ تدريب لفريق الترصد بالمستشفى، ومتابعة وحدة تحلية المياه وعملها بكفاءة وإجراء تحاليل للمياه ومتابعة أعمال التطوير بالمستشفى وجاهزيته للعمل بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة.