الصين تهدد بمحاربة أي تشويه لسياساتها في مواجهة فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام في الصين إنّ سكان بكين شعروا بالقلق جرّاء تشديد القيود على انتشار فيروس كورونا في أكبر مناطقها، والإبلاغ عن عشرات الحالات الجديدة يوميا، حيث أكد قادة الصين عزمهم على مكافحة فيروس كورونا وهددوا باتخاذ إجراءات ضد منتقدي إجراءاتهم الصارمة، وفق ما نقلته «رويترز».

الصين تحارب موجة جديدة من فيروس كورونا

وأفادت وسائل إعلام عالمية أنّ الصين تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة وتواجه انتقادات عامة نادرة على الإنترنت الخاضع للرقابة المشددة ، وتتخلف الصين بشكل متزايد عن بقية العالم حيث يتم التخلي عن قيود فيروس كورونا والاعتماد على اللقاحات لحماية الناس.

الصين تشدد قيود فيروس كورونا

وعلى الصعيد الدولي، اشتكت منظمات الصناعة من أن سياسات الصين «الخالية من فيروس كورونا» لها أصداء اقتصادية عالمية في الداخل، إذ يشعر السكان بالقلق من القيود المؤلمة طويلة الأمد.

وفي أحدث تصعيد للقيود، قالت سلطات بكين إن جميع الخدمات غير الأساسية ستغلق في أكبر منطقة تشاويانغ، موطن السفارات والمكاتب الكبيرة، حيث سيتم استئناف الاختبارات الجماعية أيضًا في أربع مناطق على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تهديد بمحاربة أي عمل يشوه سياسات الصين تجاه فيروس كورونا

ويشار إلى أنّه عقب انتهاء اجتماع لأعلى هيئة لصنع القرار، وهي اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي ، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق أن الصين ستحارب أي تعليق أو عمل يشوه أو يشك أو ينكر سياسة مواجهة فيروس كورونا الخاصة بها.

وحذر التقرير من أن تخفيف ضوابط فيروس كورونا، المطبقة في عشرات المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تؤثر على مئات الملايين من الناس، من شأنه أن يؤدي إلى إصابات واسعة النطاق.