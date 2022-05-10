خبير: العام الحالي أنسب وقت للاستثمار في العقارات

توقع المهندس رامي فارس المطور العقاري، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركًا من الحكومة تجاه المطورين العقاريين، سواء ما بعد الانقضاء الجزئي لجائحة كورونا، مرورًا بارتفاعات مواد البناء.

مهلة إضافية لن تقل عن عام

وأكد «فارس» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتوقع أن يكون هناك مهلة إضافية لن تقل عن عام تقريبًا للمطورين في العاصمة الإدارية لتسليم المشروعات، كحل وسط لتحقيق التوازن وضبط إيقاع السوق في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا».

ارتفاع سعر الدولار

وأشار المطور العقاري إلى أن التحركات الاقتصادية نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية حاليًا وارتفاع سعر الدولار، وغيرها من المستجدات على الساحة الاقتصادية ستؤثر على القطاع العقاري المصري، مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية وباقي المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا استطاعت أن تكون صدادة لأي تطورات عالمية يمكن أن تحدث.

تحركات أسعار الفائدة البنكية

وتابع: المواطن الراغب في شراء عقار أصبح لديه وعي بأولويات الشراء سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري، ومعروف أن أفضل استثمار يكون في العقارات والسنوات الماضية أثبتت ذلك.

وأكد أن العام الحالي نتيجة تسارع وتيرة الأحداث حدث به تحركات الأسعار، وكلما كان الشراء أسرع كان أفضل في ظل التضخم العالمي.

تشجيع الاستثمار العقاري

واختتم، أن الحكومة المصرية قادرة على استيعاب كافة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، وأيضًا تشجيع الاستثمار العقاري يدًا بيد مع المطورين العقاريين في مصر.