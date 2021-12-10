«مطوري القاهرة الجديدة»: 2022 العام الأبرز في القطاع العقاري المصري

أكد المهندس محمود طاهر عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مصر على موعد جديد خلال المرحلة المقبلة لتكون من بين الدول الحائزة لناطحات السحاب كما هو موجود في دولة الإمارات العربية الشقيقة .

العاصمة الإدارية خلفت فكر جديد لدي الشركات

وقال «طاهر»، إن العاصمة الإدارية الجديدة خلقت فكرا جديدا لدي الشركات العقارية تستطيع من خلاله تشييد مباني وأبراج شاهقة تكاد تكون ناطحات سحاب لافتاً إلى أن مدن الجيل الرابع «العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك أبراج العلمين الجديدة»، ستكون واجهة مصر السياحية خلال السنوات المقبلة بما ستساهم فيه من جذب للوفود الأجنبية وكذلك المستثمرين العرب والأجانب .

القطاع الخاص شريك في التنمية

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي يُحسب للقيادة السياسية والحكومة وسط مشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية خلال تلك المرحلة، وتابع أن أبرز ما يميز المشروعات القومية الجديدة هو عنصر الوقت والتحدي الكبير الموجود لإنجازها خلال فترة زمنية وجيزة.

2022 هو العام الأبرز في قطاع الاستثمار العقاري

وتوقع «طاهر»، أن يكون عام 2022 هو العام الأبرز في قطاع الاستثمار العقاري، بالتزامن مع انتقال الوزرات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة متوقعاً أن يكون هناك إقبالا كبيرا من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.

المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

20 برجا باستخدامات متنوعة

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.