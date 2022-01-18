خبير اقتصادي: القطاع العقاري قاطرة التنمية في مصر

قال المهندس عمرو عثمان، خبير العقاري، إن التسويق العقاري أصبح لا غنى في مصر، خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار والتطوير العقاري، لأن القطاع العقاري قطاع اقتصادي ضخم، ومن أهم مصادر الدخل القومي للاقتصاد الوطني، ويشغل 100 ألف صناعة أخرى، وأيدي عاملة بشكل أكبر في من خلال قطاع التشييد والبناء.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إعلاء مصلحة المواطن الأهم في صناعة العقار المصري، فالعلاقة بين المطور والمسوق العقاري اختلفت بشكل جذري، وأصبحت وطيدة بشكل أكبر.

قطاع العقارات يقود قاطرة التنمية

وأشار «عثمان» إلى أن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة مختلفة، وإقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين على تنفيذ المشروعات العقارية، مما جعل قطاع العقارات خلال آخر 3 سنوات، هو القطاع الذي يحمل على عاتقه عملية التنمية الاقتصادية في مصر.

زيادة معدلات النمو

وأكد أن القطاع العقاري المصري يشهد تطورًا كبيرًا كل عام منذ 2015، ولا يزال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زيادة معدلات النمو، خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه رغم ما واجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن أداء القطاع واصل تحسنه، وأثبت أنه مخزن للقيمة وقطاعا جيدا للاستثمار طويل الأجل.

رسائل الرئيس طمأنة للعقاريين

وأوضح الخبير العقاري، أن تصريحات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم عن قوه الاقتصاد المصري، واعتزامه مواجهة أي تحديات مستقبلية، نظرة تفائلية للقطاع العقاري، وطمأنة لكل العاملين والمستثمرين والمطورين العقاريين في مصر.