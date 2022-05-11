حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الحيادية والحريصة في حواراتها مع المحيطين بها، حيث يحب أن يكون متوازن في جميع أموره الحياتية والمهنية، وليس لديه قدرة على تحمل المسئوليات الضخمة، ويحرص دائما ألا يُلقى عليه أي مسئولية سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي.

مولود برج الميزان يحب الحياة الهادئة، ويكره المشاكل والأصوات العالية حوله، كما يرفض الدخول في أي مشاجرات أو أزمات داخل العمل أو خارجه، كما أنه على الصعيد العاطفي، هو شخص شديد الرومانسية والعاطفة، وحنون على أفراد أسرته.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم لمولود برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك غبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

مولود برج الميزان يميل للتكاسل اليوم، نظرا لأن القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة، لهذا تنصحك الأفلاك بالاسترخاء كيفما شئت، خاصة إذا شعرت بانخفاض طاقتك، كما يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وتنصح الأفلاك مولود برج الميزان بالتروي اليوم، وعدم الإعلان عما في قلبه، إلا للشخص الذي يثق به.