حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان لديه قدرة كبيرة على الموازنة بين جميع أمور حياته، إذ أنه يسعى دائما إلى استخدام عقله في التعامل مع الغير، لكي يشعر أنه اتخذ القرار الصحيح في حياته، فهو يستخدم عقله دائما قبل أي قرار.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل، وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة وتكون هادئ في تعاملاتك، حتى لا تخسر وظيفتك على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد بداخلك، لذا عليك أن تتجنب الجدال ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة، لكي تنجح في حياتك وفي علاقاتك مع أحبائك وفق حظك اليوم على اتلصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان.

مواصفات إمراة برج الميزان

وتتمكن إمرأة برج الميزان من تكوين العديد من العلاقات فهي اجتماعية بشكل كبير كما أنها مستمعة جيدة، وتسعى لتحقيق التوازن في حياتها المهنية والعاطفية، كما أنها تستطيع التعامُل بأريحية مع الأشخاص باختلاف شخصياتهم.

كما أنها تمتلك أسلوبا جداليا مميزا وذكيا يُمكّنها من الفوز في الجدالات التي تدخلها حيث أنها تتسم بأسلوب جيد وقدرة كبيةر على إقناع من أمامها بوجهة نظرها المختلفة في مختلف الأمور التي تدور حولها.