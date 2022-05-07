حظك اليوم برج الميزان السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أنثى برج الميزان تمتلك العديد من الصفات والمميزات التي تجعلها مختلفة عن غيرها من أنثى الأبراج الإثنى عشر، ومن ضمن صفاتها تحمل المسؤولية بشكل كبير ويمكن الاعتماد عليها في جميع شؤون الحياة الاجتماعية والعملية والمهنية، وتقدر على تربية الأطفال وتوجيههم وجعلهم مميزين أيضا، وهي أيضا تحب الجمال وتتمتع بجاذبية وجمال فاتن، ولديها قدرة على إدارة الحوار جيدا وتتحدث بلباقة وتحسن التصرف في مختلف الأمور.

صفت برج الميزان

تتميز أنثى برج الميزان بالذكاء الشديد، ولديها قدرة عالية على التنبؤ بالأحداث وتحليل الشخصيات من خلال قراءة أفكارهم جيدا، كما تمتلك قدرة عالية على النقاش ومحاورة الآخرين، كما تستطيع التمييز بين الخطأ والصواب في جميع الأمور، ويمكن أن تتولى أدوار القيادة بشكل ناجح، وتمتلك روحا إيجابية ومرحة، ولديها طموح لا حدود له، وتحب التطور في جميع أمور حياتها.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة «الوطن» إن الكواكب تثير روح النقد بداخل مواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي والاجتماعي، كل ما عليك اليوم هو ألا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يوجد القمر في وضع معاكس في منزل العمل لذا عليك الانتباه وقم بالدفاع عن حقوقك بلباقة وكن هادئا مهما واجهت من تعنت، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.