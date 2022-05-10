إحالة شقيقين للمفتي وتأجيل محاكمة والدتهما.. قتلوا شابا قبل فرحه بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة، إحالة شقيقين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم على الأم، بتهمة قتل شاب قبل حفل زفافه بيومين، في مدينة طنطا.

وقررت هيئة المحكمة، بعد تداول القضية اليوم الثلاثاء، إحالة كل من: «أمين م. أ.»، وشقيقه «محمد م. أ.»، هارب، إلى مفتي الجمهورية، وتم تأجيل النطق بالحكم على والدتهما «سماح ا.»، إلى شهر يوليو المقبل.

الإصرار على القتل

طالب محمد البليهي، محامى المدعين بالحق المدني، خلال جلسة المحاكمة بالقصاص، والادعاء مدنيا بـ«50 ألف واحد» على سبيل التعويض مؤقتًا، مشددًا على أنه كان هناك تعمد من المتهمين الثلاثة، بقتل المجني عليه، بعد أن بيتوا النية، وعقدوا العزم، واستدرجوا المجني عليه، داخل توك توك.

خلافات سابقة وطعنة موت

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، على يد 3 أشخاص بمنطقة كوبري فاروق، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص يدعى حسين محمود، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل سائق ميكروباص، مقيم بمساكن الجلاء بطنطا، أثناء وجوده بمنطقة كوبري فاروق، على يد أشقاء حال استقلالهم توك توك، فقام أحدهم بتسديد طعنة نافذة، مستخدما سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من إلقاء القبض على المتهمين، واقتيادهم، إلى ديوان قسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.