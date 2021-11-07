أمن الغربية ينقذ سائق «توك توك» حاول القفز من أعلى كوبري بالمحلة

نجحت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية مساء أمس السبت، من إنقاذ حياة سائق «توك توك»، حاول القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون بالمحلة، بعدما تمت مصادرة مركبة «توك توك» الخاصة به بسبب سيره عكس الاتجاه، وتم الدفع بدوريات الشرطة وقوات أمنية والسيطرة على الموقف، واقتياد السائق إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة، وعودة تسيير الحركة المرورية بشكل منضبط حفاظا على صالح المواطنين.

جهود أمنية لإنقاذ حياة سائق توك توك حاول القفز من أعلي كوبري المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن محاولة شاب يعمل سائق «توك توك» في نهاية العقد الثالث من عمره، القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بدائرة القسم للتخلص من حياته.

تفاصيل واقعة محاولة فاشلة لسائق للتخلص من حياته

نجح العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، يرافقه الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط السائق قبل قيامه بمحاولة الإنتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ وبحوزته آله حادة.

تحريات المباحث تكشف سير سائق توك توك عكس الاتجاه أعلى الكوبري

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز السائق على ذمة التحريات.