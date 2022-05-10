أول تحرك برلماني في واقعة وفاة الشابة مارينا صلاح نتيجة خطأ طبي

تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، لا سيما مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وآخرها حالة «مارينا صلاح»، التي توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم داخل المستشفى الوطني للعيون، إعمالا لنص المادة 134والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

طلبات إحاطة حول المنظومة الصحية في مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة، اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة واقتراحات برغبة حول المنظومة الصحية في مصر، وأوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة وسوء الخدمات الصحية.

وحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لكل النواب خلال الجلسة العامة للحديث، لا سيما أن عدد طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تزيد على 120 أداة رقابية.

نواب يطالبون بالكشف حول ملابسات وفاة مارينا صلاح

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي حديثه للنواب قائلًا: «كل نائب يتحدث دقيقتين فقط لا غير وبعد انتهاء الدقيقتين سيتم قطع الصوت عنه، فكل نائب غير مسموح له بالحديث زيادة عن دقيقتين حتى لو ثانية واحدة»، داعيًا النواب النظر في ساعاتهم قبل الكلمة.

وفرضت واقعة وفاة الزوجة الشابة مارينا صلاح سركيس بجرعة صبغة زائدة داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة، نفسها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وطالب كلا النائبين «أبانوب عزت وأحمد خليل خير»، بضرورة الكشف عن الملابسات الحقيقية حول الوفاة خاصة في ظل غياب الرقابة الصحية.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بطالب بمراجعة شاملة للمنظومة الصحية

وانتقد النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وفاة الشابة مارينا صلاح خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، مشيرا إلى أنّ منظومة الصحة تحتاج إلى مراجعة شاملة.

وانتقد النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وفاة الشابة مارينا صلاح خلال الجلسة العامة بمجلس النواب مشددًا على أن منظومة الصحة تحتاج إلى مراجعة شاملة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة موجهة للقائم بأعمال وزير الصحة بسبب سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

كما يناقش مجلس النواب طلبات إحاطة بشأن سياسة الحكومة لتطوير منظومة الصحة، وخطة تطوير المستشفيات الحكومية، وسد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، وتشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي.