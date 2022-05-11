مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11-5-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 مايو الجاري، إذ يستحوذ البحث عن مواعيد ومواقيت الصلاة، على اهتمام شريحة كبيرة من المسلمين، وذلك من خلال محركات البحث، لأنها تساعد المصلين على معرفة مواقيت الفرائض الدينية، للحفاظ على أداءها في موعدها المحدد دون تأخيرها.

واليوم الأربعاء الموافق 11 مايو من عام 2022، ووفق الموقع الرسمي للهيئة المساحة المصرية، توضح «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:46 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.38 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:41 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:36 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:34 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.