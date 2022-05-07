مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-5-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر من أكثر الأشياء التي يحرص المتابعون والقراء على متابعتها بشكل يومي، حرصًا منهم على معرفة التوقيت الصحيح لأداء فرائض الصلوات الخمس، حتى لا تفوتهم تلك الصلوات، فضلًا عن ربط الكثير منهم بأداء المسئوليات اليومية بمواعيد الصلاة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة في بعض البلدان العربية اليوم السبت الموافق 7 مايو من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:44 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 10:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:18 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:18 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:45 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:54 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:13 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:16 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:43 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:22 مساءً.