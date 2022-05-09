مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-5-2022 في محافظات مصر

يعتبر البحث عن مواعيد ومواقيت الصلاة في جميع مدن ومحافظات مصر، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المسلمين، بشكل دائم، وذلك من خلال محركات البحث المختلفة، حيث إنها تساعد المصلين على معرفة أوقات الفرائض الدينية، للحفاظ على أداء الفريضة في موعدها المحدد دون تأخيرها.

وتوضح «الوطن» من خلال التقرير التالي، مواعيد ومواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 9 مايو من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة المساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.38 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:27 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:37 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:39 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:53 مساءً.