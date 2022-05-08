مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8-5-2022 في محافظات مصر

تعد مواعيد الصلاة في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في الدول العربية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون والقراء بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة، إذ أنه تساعد المصلين على الحفاظ على أداء فريضة الصلاة في الموعد المحدد لها دون تأخيرها.

ونوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر وبعض البلدان العربية اليوم الأحد الموافق 8 مايو من عام 2022، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:30 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.37 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:44 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 10:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:38 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:32 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:38 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي نستعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في دبي

- أذان الفجر: الساعة 04:13 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:15 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 3:43 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:53 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:17 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:18 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:44 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:55 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:25 مساءً.