بدء نظر استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه

بدأت منذ قليل المحكمة الاقتصادية نظر الطعن الذي قدمه اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، بسبب تغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على إحدى الفتيات من خلال محادثات إلكترونية.

تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بإحدى الفتيات إلكترونياً

وكان أمر الإحالة للقضية رقم 262 لسنة 2022 «جنح اقتصادي» قد تضمن تحرش اليوتيوبر أحمد أحسن بشكل إلكتروني بإحدى الفتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، طالباً من الفتاة أن تذهب برفقته إلى الفيلا الخاصة به، بعدما كان قد أعلن «حسن» عن احتياجه لفتاة من أجل المشاركة في تصوير أحد الفيديوهات.

النيابة العامة أحالت اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحكمة الاقتصادية

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بعدما وجهت النيابة تهمة التحرش بإحدى الفتيات جنسياً عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال «حسن» بعض الرسائل الخاصة المنافية للآداب طالباً من الفتاة أن تذهب إلى فيلته الخاصة، إذ ظهرت تلك الفتاة التي تدعى «سما» من خلال أحد مقاطع الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم من خلاله «حسن» بالتحرش بها وطلبه منها أن تذهب معه إلى فيلته الخاصة.

الفتاة تروي الواقعة: معاها إسكرين شوتس للشات بينهما

وكانت الفتاة التي تدعى «سما» قد تحدثت عن طريق مقطع فيديو من خلال الصفحة الشخصية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن لديها العديد من «الإسكرينات شوتس» للمحادثات بينها وبين اليوتيوبر أحمد حسن، راوية أنها شاهدت «ستوري» له عن طريق تطبيق «واتس آب»، يعلن من خلاله عن احتياجه إلى فتاة يتراوح عمرها من 20 إلى 35 عاماً من أجل تصوير فيلم قصير، وأنها أعلنت عن رغبتها للمشاركة فيه، إذ طلب «حسن» منها أن ترسل له صورها، وأن تذهب أيضاً معه إلى فيلته الخاصة.

وكان أيضاً اليوتيوبر أحمد حسن قد ظهر مع زوجته «زينب» في مقطع فيديو نافياً كل الاتهامات الموجهة له.