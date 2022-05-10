تجديد حبس ثلاثة متهمين في واقعة مطاردة سائحتين 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، لمدة 15 يوماً، على خلفية ما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة تعرضهم لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل داخل مكتب النائب العام، تداول أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بداية شهر مايو الحالي، يظهر محاولة فتاتين أجنبيتين الهروب من مجموعة من الصبية بعد تعرضهم لـ التحرش والمطاردة داخل منطقة الأهرامات لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عرض المتهمين على النيابة العامة

وورد إلى النيابة العامة محضر يؤكد صحة واقعة التحرش التي تم تصويرها، حيث تمكنت التحريات خلالها من تحديد المتهمين وكان عددهم 13 صبيًا، وباستدعاء هؤلاء الصبية اعترفوا بارتكاب الواقعة أمام جهة الضبط، وتم عرضهم على النيابة العامة.

التحريات: مرشد سياحي قام بتصوير واقعة التحرش بسائحتين

وكشفت التحريات أن من قام بتصوير مقطع الفيديو هو مرشد سياحي مرافق لتلك الفتاتين، حيث وثق الواقعة من خلال التصوير من أجل التوعية والتحذير، كما نشر مرشد سياحي آخر نفس المقطع أيضاً، ولم يقصدا إلحاق الضرر بالاقتصاد أو الأمن القومي للبلاد، أو رسم صورة ذهنية خاطئة تجاهها.

استجواب كافة المتهمين في الواقعة

وبعد استجواب كافة المتهمين، أنكروا في البداية الاتهامات المنسوبة إليهم، ثم واجهتهم النيابة العامة بالمقطع، وأكد اثنان من الصبية ممن ظهروا في الفيديو أنهم كانوا يرغبون في التقاط الصور مع الفتاتين.

المرشد السياحي يحكي الواقعة

وعند سؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين، أكد أنه كان مكلفاً من جانب الشركة التي يعمل بها باصطحاب الفتاتين إلى منطقة الأهرامات للقيام بجولة سياحية، وأثناء الجولة اعترضهم بعض الصبية يطلبون التقاط الصور برفقتهما، كما تحرشوا بهما لفظاً وفعلاً، لذلك قام بتصوير الواقعة.