كيف تصدت مصر للتداعيات السلبية لـ«الحرب الروسية» على المواطنين؟

واجهت الحكومة المصرية الحرب «الروسية - الأوكرانية» التي اندلعت منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي بحزمة من الإجراءات لحماية الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق وحماية المستثمرين والمصنعين في مصر.

زيادة المعاشات

ووفقاً للبيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المرتقب أن ينطلق في الأول من يوليو المقبل، أشارت خلاله وزارة المالية إلى قرارات مثل زيادة المعاشات بنحو 13% بداية من شهر يوليو المقبل، قبل أن تقرر بعد تدخلات رئاسية تبكير موعد الصرف ليكون في شهر أبريل الماضي للتخفيف من التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الأوروبية.

الإعفاء الضريبي ومنح العاملين

ولفت البيان المالي إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، كما منحت العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بداية من أبريل 2022، علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بداية من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه بداية من أبريل 2022 بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، ھذا بالإضافة إلى تكلفة إضافیة بقيمة ملياري جنيه لزيادة حدود الدرجات الوظيفية.

برنامج تكافل وكرامة

وتابع البيان المالي أن الحكومة خصصت أيضا 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، كما حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنیھًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نھایة العام.

أعباء الضريبة العقارية وإنهاء المنازعات

وتتحمل خزانة الدولة أعباء الضریبة العقاریة عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بتكلفة 3.75 مليارات جنيه كما جددت العمل بقانون إنھاء المنازعات الضریبیة والأحكام والإجراءات حتى 31 دیسمبر بالإضافة إلى إدخال تعدیلات على مشروع قانون الضریبة على الدخل لتنشیط البورصة.