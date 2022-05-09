تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الأحد المقبل، الموافق 15 مايو 2022، يبحث الكثير من المواطنين عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص بوابة للاستعلام عن أسماء المقبولين في الدعم النقدي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

وأوضحت «التضامن» على الموقع الرسمي لها، أن هناك عدة خطوات للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 من خلال الرقم القومي وهي كالتالي:

- أول خطوة هى الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من هنا.

- الضغط على استعلم عن نتيجيتك «استعلام».

- يقوم المستعلم بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك.

- يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، وبعدها يمكنه التعرف على بياناته الأساسية التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت «تكافل أو كرامة».

- يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي « تجميد، سار، إيقاف».

- إذا كانت بطاقة الدعم سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

- إذا كانت البطاقة مجمدة أو متوقفة سيتم ذكر السبب.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

وأشارت التضامن إلى أنه يمكن للمواطن من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، تقديم شكوى من خلال اتباع مايلي:

- يدخل الشخص الذي يقدم الشكوى الرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، ثم يضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى:

- يتم اختيار المحافظة، وكذلك الإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له.

- يظهر على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

- يتم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

- كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وكذلك كتابة رقم الهاتف الأرضي.

- آخر خطوة يتم كتابة تفاصيل الشكوى، ثم الضغط على كلمة تسجيل.