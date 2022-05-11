درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11-5-2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 مايو 2022

قالت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، حيث تسجل 24 درجة في السواحل الشمالية الغربية، كما تتوقع أن تسجل 34 درجة على جبال البحر الأحمر وجنوب سينا،ء في حين تسجل 30 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و25 درجة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وتسجل 34 درجة على محافظات شمال الصعيد، كما تسجل درجات الحرارة 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض ليلا، ما بين لتسجل ما بين 17-23 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر، على النحو التالي:

- القاهرة 30-18

- الإسكندرية 24-17

- وادي النطرون 29-18

- طنطا 28-19

- شبين الكوم 29-19

- دمنهور 29-18

- بلطيم 26-17

- مطروح 23-16

- السلوم 23-15

- سيوة 29-15

- بورسعيد 25-17

- دمياط 26-18

- الزقازيق 29-18

- المنصورة 28-19

- الإسماعيلية 30-19

- السويس 30-18

- العريش 25-16

- رفح 25-16

- رأس سدر 32-18

- نخل 28-11

- نويبع 33-19

- طابا 32-18

- كاترين 26-12

- الطور 33-20

- شرم الشيخ 34-24

- الغردقة 33-24

- مرسى علم 35-23

- الفيوم 33-18

- بني سويف 33-18

- المنيا 34-18

- أسيوط 34-18

- سوهاج 37-20

- قنا 39-23

- الأقصر 40-23

- أسوان41-25

- إدفو 40-24

- أبو سمبل 39-24

- الوادي الجديد 37-23

- شلاتين 34-20

- أبو رماد 33-19

- حلايب 29-20

- رأس حدربة 30-20