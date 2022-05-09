حالة الطقس غدا الثلاثاء 10-5-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل عن حالة الطقس غدا، إنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، حيث يزيد نشاط الرياح وتقل فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وتابعت الهيئة، أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، حار على محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 - 40 درجة خلال ساعات النهار، بين محافظات شمال وجنوب البلاد، ومصر الوسطى، وشمال الدلتا.

وأكدت الأرصاد، أنّه خلال ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وسلاسل البحر الاحمر، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على محافظات شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة مساء بين 17 - 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.