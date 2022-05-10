الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم.. وعودة الطقس المرتفع الجمعة المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ فصل الربيع معروف عنه التقلبات الجوية خصوصًا بدرجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل في الأسبوع الواحد وفي اليوم الواحد، فنهاية الأسبوع الماضي شهدنا انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، ومع بدايات هذا الأسبوع بدأنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة، وبالأمس سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ34 درجة مئوية وكانت الأجواء حارة.

تنخفض درجات الحرارة من 3 لـ 4 درجات

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّه بداية من اليوم نشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة إذ تنخفض درجات الحرارة من 3 لـ 4 درجات ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تسجل 30 درجة مئوية.

وأوضحت أنَّ الأجواء اليوم تكون ربيعية مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد وتكون معتدلة وربيعية على السواحل الشمالية.

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الطقس مستمر بالأجواء الربيعية حتى يوم الخميس المقبل تترواح درجات الحرارة بين 29 درجة و 30 درجة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وترتفع درجات الحرارة من يوم الجمعة المقبل ارتفاعًا طفيفًا.