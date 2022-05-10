الحياة تعود لطبيعتها في العريش بعد تحسن حالة الطقس

عادت الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء، بعد هدوء الرياح الباردة بالمناطق الساحلية والصحراوية، وانخفاض منسوب المياه والأمواج بساحل البحر، سواء في بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، المدن الساحلية للمحافظة.

طقس رائع بشمال سيناء

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أن الطقس المناخي رائع على جميع الأنحاء بعد هدوء الرياح وبزوغ شمس خلال ساعات النهار، واعتدال درجات الحرارة التي وصلت إلى 25 درجة مئوية صباح اليوم، وذلك بحسب المرصد المناخي بشمال سيناء.

وأضاف المجلس أن غرفة العمليات لم تتلقى أي استغاثات أو شكاوى من المواطنين، فيما جرى إزالة الرمال من نهر الطريق الدولي العام، والتي سببتها الرياح المحملة بالأتربة خلال الساعات القليلة الماضية.

إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن الأوضاع

في سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إعادة فتح ميناء العريش مرة أخرى، بعد إغلاقه ليوم كامل، وذلك بعد تحسن الأوضاع المناخية، بعد إغلاقه بسبب ارتفاع حدة الأمواج بالبحر، ووصول المياه إلى الرصيف الخارجي للميناء بسبب الرياح.

وأضاف مسؤول في الميناء صباح اليوم، أنه جاهز تمامًا لاستقبال سفن التصدير والبضائع، والخطة التجارية واستقبال السفن بالمحور الرئيس لميناء العريش البحري.