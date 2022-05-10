الغرف التجارية لـ«المصريين»: اطمئنوا.. أسعار البقوليات والمكرونة والسكر مستقرة

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ أسعار أسعار البقوليات بجميع أنواعها مستقرة، وكذلك أسعار السكر والمكرونة دون زيادة، فيما ارتفع سعر الأرز بشكل طفيف، وبقيمة جنيه واحد للكيلو.

استقرار أسعار السلع

وحسب المنوفي، ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها بزيادة جنيها في الكيلو، واستقر سعر كيلو السكر المعبأ ليتراوح بين 12 إلى 13 جنيها، وزجاجة الزيت العادي بـ36 جنيها للتر الواحد، والسمنة الصناعي 31 جنيها للعبوة وزن 750 جراما، ولسان عصفور عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، والشعرية عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، ومكرونة اسباجيتي وزن العبوة 400 جرام 7 جنيهات، ومكرونة رفيعة العبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات.

واستقر سعر الفول المستورد ليسجل 16 جنيها للكيلو، والفول البلدي 24 جنيها للكيلو، والفاصوليا 24 جنيها للكيلو، والعدس الأصفر يتراوح سعره من 20 إلى 24 جنيها للكيلو، والحمص 38 جنيها للكيلو، واللوبيا من 24 إلى 28 جنيها للكيلو، والترمس 20 جنيها للكيلو.

وناشد رئيس شعبة المواد الغذائية، المنتجين والمستوردين وكبار التجار، الوقوف إلى جانب بلدهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية وربطها بالجانب الأخلاقي، والحد من ارتفاع الأسعار المتوالي.

عدالة الأسعار

وأضاف أنّ عدالة الأسعار أمر ضروري لانتظام الأسواق، ورعاية مصالح الطرف الأضعف وهو المستهلك، لافتا إلى أنّ غياب العدالة له عواقب وخيمة، اجتماعية واقتصادية، مطالبا التجار والصناع واصحاب الشركات والمستوردين، الوقف إلى جانب الحكومة ومساندتها للمرور من أزمة ارتفاع الاسعار التي يشهدها العالم كله.