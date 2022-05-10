مسجل خطر يمزق جسد «محاسب» بـ100 غرزة في مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، واقعة اعتداء مأساوية بعدما مزق مسجل خطر جسد محاسب بالأسلحة البيضاء، وأحدث به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 100 غرزة لعلاجها، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني للعلاج.

محضر بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما حرر «مصطفى أنور» البالغ من العمر 26 عاما، يعمل محاسبًا، محضرًا حمل رقم 4960 جنح قسم شرطة مصر القديمة يتهم أحد الأشخاص يدعى «أحمد.م» مسجل خطر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث به إصابات بالغة بالجسد وتسببه في خياطة 100 غرزة بالوجه والجسد، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم.

التقرير الطبي لحالة المصاب

وذكر التقرير الطبي لحالة المصاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منه، أن هناك قطعًا بالوجه تسبب في قطع بالعصب السابع وعوجة بالوجه وقطع في الغدة اللعابية، وقطعًا في اليد اليسري ما تسبب في قطع 3 أوتار وقطع بالعصب، كما ذكر التقرير المفصل لحالته، أنه بالكشف الظاهري على المريض المذكور تبين أنه يعاني من جروح سطحية متعددة تم خياطتها، وجرح طوله 15 سم بالجبهة اليسرى من الوجه، وجرح بالوجه من الجهة اليمنى بإجمالي 100 غرزة في الجسد.

شقيق المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة

وعن كواليس الواقعة المؤلمة روى «عمرو أنور» شقيق المجني عليه، أنه قبل الواقعة بأيام كان شقيقه ينتظر أصدقاءه وفور خروج المشكو في حقه من شرفة شقته وجد شقيقي وأصدقاءه يقفون أسفل منزله، فوجه لهم السباب وأبشع الألفاظ والإهانة، وقام بإلقاء قطعة خشبية عليهم، فاعترض مصطفى على الإهانة، ودخلوا في مشادة كلامية، وتدخل الجيران لفضها.

وأضاف: «يوم الواقعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، حضر المشكو في حقه في توك توك علة أحد المقاهي فوجد شقيقي يجلس برفقة أصدقائه، فاعتدى عليه بسلاح أبيض وكان غارقا في دمائه».

المشكو في حقه سوابق

وتابع شقيق المجني عليه لـ«الوطن»، أن المشكو في حقه، اعتدى على ثلاثة شباب بتلك الواقعة، لأنه يفرض سيطرته ويقوم بترويع المواطنين بالمنطقة، وأن شقيقه مكث في العناية المركزة بالقصر العيني عدة أيام لأنه كان فاقدا للوعي والجرح القطعي بالوجه تسبب في عدم النطق تماما، والأطباء أبلغوه أن شقيقه لم يستطع الكلام لفترة زمنية كبيرة، «أنا بطالب بحق شقيقي والقبض على المشكو في حقه لأنه دمر مستقبل شقيقي».