شاب يقتل صديقه بسبب «صباع حشيش» بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام، التابعة لمحافظة القاهرة، جريمة قتل بشعة، إذ أقدم عاطل على قتل صديقه بطعنة نافذة بالبطن داخل شقته بسبب الخلاف على صباع حشيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض المتهم عليها فور القبض عليه.

بداية تفاصيل الواقعة

البداية عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي، بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض علي يد صديقه، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شاب ثلاثيني يدعى «طارق» مصاب بطعنة نافذة، وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق الضحية يدعى «أحمد» بسبب المخدرات، وأمكن القبض عليه.

جهات التحقيق تستمع لأقوال الجيران

ويستمع رجال المباحث لأقوال الجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ليلة سقوط أكبر تاجر مخدرات بحلوان

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرِ معه، لحيازته كمية من الحشيش المخدر، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه المخدر من عدمه.

‏تعود تفاصيل الواقعة، عندما خرج ‏معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون وأثناء السير بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية، شاهد المدعو «يوسف. ا. ح»، عاطل، ومقيم العزبة البحرية، عثر علي كمية من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، فتم اصطحابه إلى القسم، وبمواجهته اقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصل هات البيع لتجارته الأثمة، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء.