مصرع فتاة وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي يقودها «مراهق» ببورسعيد

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرون، بينهم 3 فتيات، جميعهم مراهقون دون سن 18 سنة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بورسعيد - دمياط»، أمام «مطار الجميل»، غرب مدينة بورسعيد، وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطاراً بانقلاب سيارة على طريق المطار

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين، وتبين أن جميع الضحايا من المراهقين أقل من السن القانونية 18 سنة، كما تبين أن أحد الشبان كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الزهور ببورسعيد

تلقت هيئة الإسعاف المصرية عدة بلاغات من الأهالي بوجود مصابين في حادق انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار غرب بورسعيد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وتبين من فحص هويات المتوفية والمصابين أنهم:

- رانا عمر شرف، 17 سنة، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

- علاء ياسر عامر، 16 سنة.

- نورا محمود مزروع، 16 سنة.

- هالة السيد أبو سعدة، 16 سنة.

- جنى تيسير مرزوق، 17 سنة.

وتبين أن المصابين يعانون من كسور وسحجات متفرقة، وغالبتهم في حالة غير مستقرة، بينها حالات مصابة بنزيف في المخ، وكسر في قاع الجمجمة.

السيارة انقلبت بسبب السرعة الزائدة

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيارة ملاكي انقلبت بسبب السرعة الزائدة، وبداخلها 5 شباب، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

الأهالي يسيطرون على حريق في «عشة خشبية»

من جانب آخر، تمكن أهالي حي «العرب» في بورسعيد من السيطرة على حريق اندلع في «عشة خشبية»، أعلى عقار قديم عند تقاطع شارعي «الأنصار» و«المقدس»، حيث يتميز حي العرب بوجود العديد من المنازل الخشبية القديمة، التي ترجع إلى ستينيات القرن الماضي.

ودلت تحريات البحث الجنائي على أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في أحد أسلاك أطباق استقبال الأقمار الصناعية أعلى سطح العقار، وامتدت النيران إلى بعض السجاد والملابس المنشورة على السطح، وتمكن الأهالي من إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء للمنطقة.