مصرع سائق «تروسيكل» دهسا أسفل عجلات أتوبيس على طريق «دمياط - بورسعيد»

لقي شخص مصرعه في حادث سير، صباح اليوم الأحد، على طريق «دمياط - بورسعيد» أمام سوق الجملة بشطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

بلاغ بدهس أتوبيس عمال لـ«تروسيكل»

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروع، دهس فيه أتوبيس، تروسيكل، ومصرع قائد الأخير، أمام سوق الجملة بمنطقة شطا على طريق «دمياط - بورسعيد».

بالانتقال تبين أن الأتوبيس كان ينقل العمال من دمياط إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ودهس تروسيكل أثناء خروجه من سوق الجملة بمنطقة شطا، ما أسفر عن مصرع سائقه في الحال، ونقلت سيارة الإسعاف، الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.