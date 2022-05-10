«المهن السينمائية» تنعى المنتج فتحي يسري

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني فتحي يسري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الإثنين، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية التي قدمها خلال مشوار فني طويل.

وجاء نص بيان نقابة المهن السينمائية كالتالي: «نقابة المهن السينمائية، تنعى المنتج الفني فتحي يسري، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك، رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم».

وأضاف البيان: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المنتج الفني فتحي يسري، والد كلًا من الزميل المخرج شادي فتحي، يسري، والزميلة المخرجة سارة فتحي يسري، ونحن بكل الحزن والأسى، ندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، والعزاء اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، بمنزل الزميل بالحي السابع مدينة السادس من أكتوبر.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

عزاء المنتج الفني فتحي يسري

ومن المقرر أن يقام عزاء المنتج الفني فتحي يسري، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، بمنزل الزميل بالحي السابع مدينة السادس من أكتوبر.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

وفاة فتحي يسري

وكانت سارة ابنة الراحل فتحي يسري، أعلنت أن وفاة والدها أمس، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين له المغفرة والرحمة.

وقدم الراحل، عددا كبيرا من الأعمال الفنية؛ منها: فيلم زوجة رجل مهم، وأحلام هند وكاميليا، وسواق الأتوبيس، وكتيبة الإعدام، وجميعها أعمال حققت نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي.

آخر أعمال المنتج فتحي يسري

ويعتبر فيلم شروع في قتل، آخر أعمال يسري، وتدور أحداثه بعد وقوع طماطم «هالة صدقي»، الفتاة الفقيرة في حب شاب ثري يعدها بالزواج ويسلبها شرفها، ويرفض والد الشاب الثري زواج ابنه من الفتاة الفقيرة، ويجبر والدها على زواجها من شاب آخر فقير يكتشف الزوج بعد الزواج ما حدث لـ«طماطم» فيقرر أن يطلقها، وتشعر بالضياع وتقرر الانتقام ممن خدعها وتضع خطة لقتله.