نقابة المهن السينمائية تنعى شهداء سيناء: يدافعون عن أمن الوطن وأمانه

حرصت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، على نعي أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس السبت في غرب سيناء.

هجوم لا إنساني في أيام مباركة

وجاء في بيان صحفي أصدره مسعد فودة: «بقلوب حزينة، عقول يعتصرها الألم، عيون باكية، تلقينا الاعتداء الغاشم البربري الذي ارتكبه ثلة من المتطرفين القتلة بقلوب مريضة وعقول فاقدة الصواب، وبهجوم لا إنساني في أيام مباركة على جنود وضباط من أبناء مصر العزيزة يدافعون عن أمنها وأمانها».

نقابة المهن السينمائية تنعى شهداء الواجب

وأضاف بيان نقابة المهن السينمائية: «هم ملعونون في كل زمان ومكان خلفوا بفعلتهم شهداء أبرياء، يا عزيز بواسع رحمتك أرنا فيهم عجائب قدرتك، نشاطركم الأحزان شعبا، أسرا، سيدات، رجال، شباب، طلائع أطفال في وفاة الشهداء الأبرار أسكنهم الله بواسع رحماته فسيح الجنات وألهم أسرهم وألهمنا الصبر والسلوان».