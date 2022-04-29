نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان عزت بدران

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة الفنان عزت بدران، موضحًا أنه سيجري تشييع جثمانه غدًا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

من هو الفنان عزت بدران؟

يذكر أن عزت بدران، ممثل مصري، خريج إدارة أعمال وحاسب آلي، وحصل على دراسة للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011.

آخر أعمال الفنان عزت بدران

وكانت آخر أعماله مسلسل «قابيل» سنة 2019 مع أمينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وفي نفس العام قدم مسلسل «لآخر نفس» مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني.