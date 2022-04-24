وزير القوي العاملة يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء 

قدم محمد سعفان وزير القوى العاملة، التهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم «سعفان» بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة، الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ مصر بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات كثيرة لإعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

سعفان: الشعب المصري يفخر بذكرى اليوم المجيد

وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: «إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس».

وأعرب «سعفان»، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.