وزير الصحة في مواجهة «النواب»: عجز الأطباء أزمة عالمية وحلها خلال 3 سنوات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، خلال رده على طلبات الإحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تطبق في 6 محافظات تنقل قطاع الصحة والمنظومة الصحية في مصر نقلة نوعية كبرى حيث تم تطوير وإنشاء مستشفيات وتطوير المنظومة الصحية.

وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل محافظات جديدة بالصعيد شهدت حجم تطوير لمعظم المستشفيات وإنشاء وحدات طب الأسرة بالأقصر وأسوان ومحافظات التأمين الصحي الشامل.

12 مليار جنيه تكلفة لقاحات كورونا

وأوضح الوزير خلال كلمته أن توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين كلف الدولة 12 مليار جنيه للوصول إلى نسبة 60% من المواطنين.

وتابع وزير الصحة أنه تم إجراء مليون و200 ألف عملية متقدمة جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية والعظام وغيرها بتكلفة 11 مليار جنيه، وتم خلال المبادرات الرئاسية في كل المحافظات، مبادرات مكافحة فيروس سي بتكلفة 101 مليار جنيه ورغم وجود قوائم الانتظار فإنها شهدت تحسنا كبيرا وتخدم ما يقرب من مليون و200 ألف مواطن وهناك 325 مستشفى عملت في قوائم الانتظار وتم تقليص مدد الانتظار بحد أقصى 3 أسابيع وهذه القوائم كلفت الدولة 11 مليار جنيه.

وعلق الوزير على حديث إحدى النائبات أن العمليات القيصرية تفوق المعدلات العالمية مؤكدا أنه لو كان هناك ولادات طبيعية لزاد الاحتياج إلى عدد أكبر من الحضانات، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في العناية المركزة كبيرة مما يعكس جدية العمل، ومع ذلك هناك أماكن بها أسرة شاغرة في بعض المستشفيات لأسرة العناية المركزة وسنضيف أعدادا جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تطوير 52 مستشفى تكلفت الدولة في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بتكلفة 52 مليار جنيه وأن الدولة خلال 7 سنوات دعمت منظومة الصحة بمبالغ كبيرة وموازنات ضخمة وتم تطوير 1111 وحدة رعاية صحية ومستشفى و7 وحدات إسعاف ضمن مشروعات حياة كريمة بتكلفة 27 مليار جنيه.

عجز الأطباء

وحول نقص الأطباء قال الوزير إنها مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية والدول تحاول استقطاب الأطباء بأي طريقة مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات بزيادة عدد كليات الطب ومضاعفة أعداد الأطباء المقبولين والتمريض والتمريض الفني، وذلك لسد النقص في الأطباء خلال 3 سنوات.