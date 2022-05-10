القائم بأعمال وزير الصحة: إجراء 1.2 مليون عملية للقضاء على قوائم الانتظار

قال خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، إن جائحة كورونا أثبتت قوة المنظومة الصحية المصرية مع الإقرار بوجود مشاكل وأزمات، موضحا أن المنظومة الطبية والصحية في مصر هي الأكبر من غيرها في البلدان المتقدمة، ويوجد بها 145 مستشفى تابعا للوزارة وأكثر من 150 مستشفى تابعا للجامعات وغيرها.

عبد الغفار: لدينا تحديات كبيرة في قطاع المستشفيات

وأضاف عبد الغفار خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة بالجلسة العامة للبرلمان اليوم: «لدينا تحديات كبيرة في قطاع المستشفيات ولكن نعمل على مواجهتها»، معربا عن اعتقاده بأن جائحة كورونا كانت خير اختبار للمنظومة الصحية في مصر وخصوصا مستشفيات الصدر والحميات وغيرها.

ولفت إلى أنه منذ فبراير 2020، قدمت الوزارة في مستشفيات كثيرة منتشرة في ربوع الجمهورية أكثر من 15 مليار جنيى من أجل توفير الأدوية لعلاج كورونا، و12 مليار جنيه للتطعيم.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة إلى أنه تم عمل مليون و200 ألف عملية في العديد من الجراحات المتقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه في كافة المستشفيات للقضاء على قائمة الانتظار في العمليات.

صرف 101 مليار جنيه في جميع القطاعات الصحية

وأوضح أنه على مدار عامين منذ بداية جائحة كورونا، تم صرف 101 مليار جنيه في كافة القطاعات الصحية والمبادرات الرئاسية وجائحة كورونا وغيرها.

وأكد أن المبادرات الرئاسية لم تتوقف خلال هذه الجائحة بل استمرت في القيام بدورها وحققت العديد من الخدمات للمواطنين بالمجان.