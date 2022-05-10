القائم بأعمال وزير الصحة في مواجهة مع نواب البرلمان تحت القبة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، من الأعضاء بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2020.

سامح حبيب: الناس تعبت ولازم تاخد حقها

وشدد النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من تكليف الصيادلة دفعة 2020، قائلا: «الناس دي تعبت ولازم تاخد حقها»، كما طالب النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في حل أزمة تكليف الصيادلة، قائلا: «نتمنى الانتهاء من هذه الأزمة ووضع حل جذري لها».

وكشف النائب، عن واقعة نقل الأدوية في سيارات القمامة بمحافظة الأقصر، قائلا: «هناك تنفيذ خاطئ لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي»، وتابع عضو البرلمان: «الناس بتقف في الطوابير من الفجر أمام الوحدات الصحية وفي الآخر مش بيكون فيه أطباء».

الهيئة البرلمانية لحزب النور تطالب بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات حادة للمنظومة الصحية، وسط مطالبات للقائم بأعمال وزير الصحة بتشديد الرقابة والمتابعة على المنظومة الصحية، وقال النائب عبد الله على مبروك: «قطاع الصحة تحدياته كبيرة ولن تحل في يوم وليلة»، مضيفا: «محافظة بني سويف في حاجة إلى بنية تحتية للكثير من المؤسسات الصحية»، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للمحافظة في حاجة إلى إعادة النظر: «قوائم الانتظار في محافظة بني سويف كثيرة»، داعيا الوزير مراجعة تلك القوائم وحل الأزمة.

ودعا النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النورإلى تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك مواطنة توفت داخل مستشفى أثناء إجراء أشعة صبغة على العين.

وأشار إلى أن هناك تأخر شديد في قوائم انتظار من قبل المستشفيات الجامعية: «هناك 3 مستشفيات بمحافظة الاسكندرية لو تم الاهتمام بها سوف تنقل المحافظة نقلة نوعية فيما يخص الوضع الصحي.

كما دعا النائب محمد الحسيني، القائم بأعمال وزير الصحة إلى زيارة دائرة بولاق الدكرور: «لدينا وحدات صحية محتاجة رفع كفاءة، ومحتاج وزير الصحة يزور بولاق الدكرور ويكون موجود على الأرض».

طلبات بضم مستشفى الصحة النفسية بمنظومة التأمين الصحي في الفيوم

وطالب النائب أحمد فرغلي بضم مستشفى الصحة النفسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة ببور سعيد، كما طلب ضم مستشفيات الصدر والحميات للتأمين الصحي الشامل.

وواجه الوزير خلال الجلسة العامة اليوم نحو 135 أداة رقابة برلمانية تنوعت بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال ومناقشة عامة حول المستشفيات والخدمات الطبية وأزمة نقص الأطباء وسوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

ويواجه القائم بأعمال وزير الصحة عددا من الأسئلة ايضا المقدم من النائب أحمد الشيشينى، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، والخاص بسياسة الحكومة لتطوير منظومة الصحة، كما يواجه أيضا طلبا آخر من النائب عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا فيما يخص سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات الحكومية، وآخر من النائبة سحر صدقي عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.