 أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للحج في الوادي الجديد (صور)

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد، بقاعة المؤتمرات بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، للمتقدمين لأداء فريضة الحج، بحضور اللواء محمود فاروق، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج

وأسفرت القرعة العلنية لحج مديرية أمن الوادي الجديد التي أجريت إلكترونياً، عن فوز 10 من المتقدمين للحج هذا العام، من مراكز المحافظة المختلفة، من إجمالي 81 متقدماً، حيث استقبل الفائزون نبأ فوزهم بقرعة الحج بالزغاريد والدموع المختلطة بالفرحة الغامرة، فمنهم من كان ينتظرها منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل توقف الحج والعمرة على مدار عامين، بسبب جائحة كورونا.

مريضة بالسرطان بين الفائزين بقرعة الحج

وقالت الحاجة «سناء»، إحدى الفائزين بقرعة الحج من كبار السن، إن الفرحة لم تكن تسعها عند سماعها بهذا الخبر، حيث ظلت لسنوات طويلة تنتظر هذه اللحظة بعد سنوات طويلة من الشقاء والتعب، حيث أنها مريضة بالسرطان وقضت 18 سنة قبل مرضها في رعاية ابنتها، من ذوي الإعاقة، ولكن توفاها الله، وجاء مرض زوجها الذي كان يعاني من تغير كامل للمفاصل، ولم يكن يستطع الحركة، وظلت بجوارة لسنوات في خدمته ورعايته.

دموع مختلطة بالفرحة وسجود شكر لله

وأضافت الحاجة «سناء»، والدموع تملأ عينيها، أن شاهدت زوجها المتوفي في المنام، يحمل لها بشرى السفر إلى الحج، وزيارة قبر الرسول، حيث لم تسعها الفرحة وكأنها كانت تتمنى دائماً هذه اللحظة منذ فترة كبيرة، وسجدت لله شكراً على نعمته.

هدية محافظ الوادي الجديد للفائزين بالحج

وتقدّم محافظ الوادي الجديد بالتهنئة للفائزين بقرعة الحج، ووجه بمنح مبلغ 10 آلاف جنيه هدية لكل حاج، وتوفير حافلة لنقل المسافرين، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتقديم كافة التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة.