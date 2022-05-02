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وزارة الداخلية تعلن البدء في إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

كتب:

محمد بركات
03:10 م | الإثنين 02 مايو 2022
أداء مناسك الحج - أرشيفية

أداء مناسك الحج - أرشيفية

بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022، فقد تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022، على النحو التالي:  

- الثلاثاء الموافق 10/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر).

- الأربعاء الموافق 11/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

- الخميس الموافق 12/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

- السبت الموافق 14/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة). 

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