أدعية لفك الكرب.. رددها في هذا الوقت من الليل

يمتاز وقت الليل بالهدوء والسكينة، وهو الوقت المفضل لفئة كبيرة من المسلمين من أجل التعبد، حيث إن العديد من المسلمين يحرصون على عبادة الله ليلا، لما فيه من هدوء يساعد المرء على الخشوع واستحضار قلبه، لا سيما أن الله عز وجل قد ميز الثلث الأخير من الليل باستجابة الدعاء.

دعاء الثلث الأخير من الليل

وأوضحت دار الأفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر منصة موقعها الرسمي على الانترنت أن هناك عدد من الأدعية المستحب أن يقوم العبد بترديدها أثناء الليل، من شأنها أن تفك كربه وترفع عن العبد حزنه ويأسه، ويأتي أبرز هذه الأدعية: «يا أرحم الراحمين نسالك فواتح الخير وخواتمه جوامعه أوله وأخره باطنه وظاهره، يا ذا العطاء والفضل والمنّه، نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون ، نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين».

دعاء فك الكرب في الثلث الأخير من الليل

ولفتت دار الإفتاء المصرية أن أفضل وقت لترديد هذا الدعاء هو الثلث الأخير من الليل، نظرا لأن الله عز وجل قد خصه باستجابة للدعاء ومغفرة للمستغفرين، موضحة: «احرص على ترديد هذا الدعاء مع بداية الثلث الأخير من الليل، وحتى أذان فجر اليوم التالي».

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى الدعاء التالي: « لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».