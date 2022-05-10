ننشر نص قرار «الصحة» بغلق مستشفى الوطني للعيون «مستند»

تنفرد الوطن بنشر قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بإغلاق المستشفي الوطني للعيون .

ونص القرار علي غلق أداري مستشفي الوطني للعيون الكائنة في ٥٦ عمارات الشركة السعودية المصرية طريق مصر السويس مصر الجديدة .

وأشار القرار أن غلق المستشفي الوطني للعيون جاء بسبب مخالفة شروط الترخيص ومخالفة مكافحة العدوي . وشدد قرار القائم بأعمال وزير الصحة علي ضرورة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره اليوم وعلي الجهات المختصة بتنفيذه.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرار الغلق جاء بعد تشكيل لجنة فنية ممثلة من قطاع العلاج الحر امس، وذهبت اللجنة علي الفور بعد تقديم شكوي ضد المستشفي وعملت علي مدار ليلة أمس وتم الانتهاء من للتقرير فجر اليوم .

وتابع في تصريحات خاصة للوطن أنه تم اطلاع التقرير علي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ومن ثم تم اتخاذ غلق المنشآة، مشيرا إلي أن حيثيات القرار سيتم الإعلان عنها قريبا وذلك لوجود مستشفي اخر في القضية وهي مستشفي الكهرباء والتي تم نقل المواطنة مارينا صلاح بها صباح أمس بعد تدهور حالتها الصحية .

وكانت قضية المواطنة مارينا صلاح أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي أمس بعد تعرضها لخطأ طبي في مستشفي الوطني للعيون بعد إجراء أشعة الصبغة علي العيون دوم إجراء تحليل الحساسية عليها من قبل المستشفي كما ادي الي وفاتها بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها الي مستشفي اخر ملاصقة بالمستشفي .

وقامت أسرتها برفع قضية علي المستشفي مخاطبة الجهات المعنية والتي تحركت علي الفور أمس للتحقيق في ملابسات الواقعة وأخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المستشفي.