حزب النور يتقدم ببيان عاجل بشأن وفاة «مارينا صلاح» داخل مستشفى للعيون

في تحرك عاجل لحزب النور بعد واقعة وفاة مارينا صلاح بسبب إجراء أشعة صبغة على عينيها، تقدم النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لتوضيح أسباب وفاة المواطنة مارينا صلاح سركيس، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة.

كارثة وفاة مارينا صلاح

وقال «خير الله»، في بيانه الصادر حول واقعة وفاة مارينا صلاح التي أثارت جدلا عبر «السوشيال ميديا»، خلال الساعات القليلة الماضية، إنّ الصحف والمواقع المختلفة طالعتنا بخبر وفاة المواطنة مارينا صلاح سركيس، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينيها، لينتهي الأمر بكارثة نتج عنها وفاتها داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، لتفارق الحياة عن 29 عامًا، تاركة خلفها طفلًا وزوجًا مكلومًا وأسرة يعتصرها آلم الفراق.

واقعة إهمال طبي

وتابع «خير الله»، أنّ كافة المعطيات تشير إلى وجود إهمال طبي من قبل المستشفى، وإن كان الشق الجنائي يطلع به المستشار النائب العام، إلا أنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من مهام المجلس الرقابية توجيه بيان عاجل للحكومة لسرعة عرض ملابسات الحادث وبيان الإجراءات الحكومية والرقابية بشأن المستشفيات الخاصة التابعة لقطاع العلاج الحر بالوزارة.

وزارة الصحة تشكل لجنة

من جانبها شكلت وزارة الصحة لجنة لكشف ملابسات الواقعة، حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تشكيل لجنة من قطاع العلاج الحر مكونة من 6 أطباء من المقرر توجههم إلى مستشفى العيون لمعرفة حقيقة الادعاءات التي صرحت بها أسرة المواطنة مارينا صلاح والتي توفيت صباح اليوم داخل المستشفى.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن اللجنة ستصدر قرارها خلال 24 ساعة وفور التأكد من وجود خطأ بالمستشفى سيتم محاسبة المقصر على الفور.