أول تحرك برلماني بشأن واقعة وفاة مارينا صلاح: الحادث لن يمر دون محاسبة

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة مارينا صلاح، والتي توفت عقب خضوعها لأشعة صبغة على العين، مؤكدة أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاكمة ومحاسبة كل المقصرين، وكل المسؤولين من قريب أو من بعيد.

عضو صحة النواب: آن أوان مناقشة قانون المسؤولية الطبية

وطالبت «عبدالحليم» بتشكيل لجنة طبية للتحقيق في واقعة الوفاة للوقوف على أسبابها، لا سيما أن هذه الواقعة يشوبها الكثير من الغموض، ونحتاج بيانًا للوقائع والتقارير التي تكشف خطوات إجراء الأشعة وأسبابها الطبية، وما ضرورتها من الناحية الطبية كالصبغة على العين.

وأشارت النائبة إلى أنه آن الأوان وبشكل عاجل وسريع لمناقشة قانون المسئولية الطبية، المقدم منها، كي يتم تلافي مثل هذه الوقائع ووضع حدود لحقوق المريض وحقوق الطبيب، ومحاسبة من يقصر وبالقانون.

وفاة مارينا صلاح

يذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى نشر أحد أقارب سيدة تدعى مارينا صلاح سركيس قصة وفاتها، موضحًا أن ذلك جراء خطأ طبي في أثناء خضوعها لأشعة صبغة على العين، ولم يتم إجراء اختبار حساسية لها قبل الأشعة؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في حالتها الصحية ووفاتها.

وذكر منشور سابق، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل: «من فضلكم طلب صلاة من أجل صاحبة عمري مارينا ربنا يرجعها لابنها وجوزها بالسلامة هي معنا هنا في الحروب مارينا صلاح ساركيس (أم آدم)، 29 سنة راحت تعمل أشعة صبغة على عينها في مستشفى الوطني للعيون، معرفش إيه اللي حصل! للأسف خرجت ارتمت في حضن زوجها رامز، وقالت له: الحقني أنا بموت».