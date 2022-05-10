مركز الفتوى: النبي اختار اسم «الحسن» لحفيده بدلا من «حرب»

قال الدكتور أسامة الحديدي، رئيس المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، إن الأبناء لهم حقوق على والديهم، وهي اختيار الزوجة الصالحة والاسم الجيد الذي سينادى به الشخص طوال حياته.

ضرورة اختيار اسم جيد للشخص

وأضاف «الحديدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز والإعلامية جاسمين طه، أنه يجب اختيار الأسماء التي لا يمكن أن يتم معايرة الشخص به أو التنمر به، لافتا إلى أن الإسلام وضع إطارا باستخدام أي اسم طالما أنه لا يعبر عن شيء خاطئ، مبينا أن النبي تحدث عن أن خير الأسماء التي تعبد وتحمد، مؤكدا أن الاسم يجب أن يكون مستساغًا حتى لا يتم معايرة الطفل به خاصة في المراحل الابتدائية والإعدادية.

ضرورة ألا يشمل الاسم إيحاء غير لائق

وأوضح رئيس المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، أن الاسم يجب ألا يشمل إيحاء غير لائق أو يكون دعمًا لمعصية، لافتا إلى أن النبي محمد غير أسماء الجمادات ومثل تغيير يثرب إلى طيبة، موضحا أنه يجوز التسمية بأسماء الصالحين والأنبياء وأصحاب النبي محمد، لافتا إلى أن العرب كانوا يطلقون أسماء على أبنائهم تخيف أعداءهم مثل سيف أو أسد، وهذا قد لا يتناسب مع الوقت والزمن الحالي، مؤكدا أن النبي محمد هو من اختار اسم «الحسن» لحفيده بدلا من «حرب» كما كان سيطلق عليه.