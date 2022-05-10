والد ياسمين صبري يخرج عن صمته ويتوعد باللجوء للقانون.. إيه القصة؟

بعد إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة، انتشرت كثير من الأقاويل حول تعليق أشرف صبري والد ياسمين صبري على الطلاق، وهو الأمر الذي جعله يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

والد ياسمين صبري نفي تلك الشائعات التي جرى تداولها بشكل غاضب للغاية، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك».

والد ياسمين صبري يكذب الشائعات

وقال أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبري: «اسمحولي أتحدث عن مواقع وهمية تستغل آلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الأكاذيب مثل مواقع وضعت عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين».

اللجوء للطرق القانونية

وتابع: «وجهت لهم ميل على موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني أو سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الأكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي، وطلبت تكذيب هذا الخبر».

يذكر أنه كانت قد ترددت كثير من الشائعات تفيد بادلاء أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى بتعليقات حول انفصالها مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأثارت الجدل بشكل كبير، خاصة أنها كانت تعليقات عنيفة تجاه الطرف الآخر.

انفصال أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري

وكان قد انفصل الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري مؤخرا بكل هدوء واحترام واتفقا على كافة التفاصيل، وذلك بتصريحات خاصة من أحد المصادر المقربة وبعدها مباشرة جرى انضمامها إلى مسلسل جديد بعنوان «الشادر» والذي تعود به إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب، ويشارك معها فى العمل الفنان أشرف عبد الباقي وطارق صبري، ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج منى قطب، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.