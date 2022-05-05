يبحث عدد كبير من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن حقيقة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، بعد انفصالهما خلال الساعات القليلة الماضية.

مصدر مقرب يكشف حقيقة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكشف مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، مؤكدا أن الانفصال تم بهدوء، وأن العلاقة بينهما يسودها الاحترام المتبادل ولا يشوبها شائبة، رافضا الافصاح عن أي تفاصيل احتراما لهم.

ياسمين صبري تحذف الصور التي تجمعها بأحمد أبو هشيمة

وأكدث الفنانة ياسمين صبري الانفصال، بعد أن حذفت جميع الصور التي تجمعها بأحمد أبو هشيمة، من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعلان زواج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

وجاء الانفصال بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات، بعد أن أعلنا زواجهما في عام 2020 بحضور أسرتيهما، وحرصا حينها على إصدار بيان يوضح أسباب الاكتفاء بالتجمع العائلي قائلين: «تقديرا لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون».

غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2022

وغابت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2022، بعد نجاحها في مسلسل «فرصة تانية»، التي شاركها في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، نهال عنبر، أشرف زكي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.