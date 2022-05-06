ياسمين صبري تستعد لمسلسل الشارد بعد انفصالها: غياب عامين عن التمثيل

ما زالت تتصدر الفنانة ياسمين صبري محركات البحث منذ إعلان انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والذي تم خلال الأيام الماضية في هدوء تام، وذلك بعد ساعات من إعلانها مشاركتها في بطولة مسلسل الشارد.

خبر انفصال ياسمين صبري كان قد طغى على تفاصيل مشاركتها في مسلسل الشارد الذي من المقرر أن يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

الشارد لـ ياسمين صبري وأشرف عبد الباقي

علمت «الوطن» أن ياسمين صبري تريد وضع كل مشاكلها الشخصية والاجتماعية على جانب وأن تتفرغ للعمل الفني والدرامي، وبالتحديد مسلسلها الجديد «الشارد» والذي ستجسد فيه شخصية الفتاة الشعبية، كما أن المسلسل سيكون مقتصرا على 15 حلقة.

العمل الدرامي الجديد الذي ستقوم ببطولته ياسمين صبري هو من إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز في أول تعاون تليفزيوني يجمعهم سويا، أما بطولة العمل فسيشاركها فيه الفنان أشرف عبد الباقي، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد باقي فريق العمل.

مسلسل الشارد لن يكون الوحيد في خطة ياسمين صبري الجديدة، فهناك عمل سينمائي سيجمعها بالفنان أحمد عز بطولة فيلم صقر المحروسة سيتم البدء بتصويره نهاية الشهر الجاري.

ياسمين صبري تستعد لمسلسل الشارد

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد انفصلت عن زوجها أحمد أبو هشيمة بعد زيجة دامت ما يقرب من عامين، ولم تظهر خلالهما مطلقا في أي عمل درامي، حيث إنها كانت قد اكتفت بالظهور والمشاركة في مهرجان الجونة وحضور عدد من الفعاليات السينمائية، وكان آخر عمل درامي لها هو مسلسل غريب الحب الذى عرض عام 2019 وكان من بطولتها المطلقة مع نخبة من الفنانين أمثال دياب وهبة مجدي وأيتن عامر.