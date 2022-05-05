أول تعليق من والد ياسمين صبري على انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في هدوء تام وتفاهم بينهما، حسب ما أكد مصدر مقرب منه لـ«الوطن».

وقال والدها الدكتور أشرف صبري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا يعلم أي شيئ عن ذلك الأمر وأنه علم به من خلال المواقع الإخبارية والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «وليس لدي تعليق على انفصالها».

انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة

وكانت ياسمين صبري كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتشار أخبار انفصالها، «الحمدلله على كل شئ»، كما أرفقت المنشور بقلب مكسور، ومن الجدير بالذكر أن الثنائي قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدا على خبر انفصالهما.

ويذكر أن الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في أبريل عام 2020 في حفل بسيط وسط حضور بعض أقاربهما وأصدقائها المقربين بسبب انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت، وارتدت «صبري» فستان أبيض بسيط، كما راودتهما منذ ذلك الوقت عدد كبير من الشائعات التي تفيد بانفصالهما.

آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية

كما غابت ياسمين عن السباق الرمضاني المنقضي 2022، ولم تظهر في أعمال فنية منذ آخر مسلسلاتها الذي جاء بعنوان «فرصة ثانية» وعرض قي الماراثون الرمضاني 2021، كما شارك في بطولته بجوار ياسمين كل من: أحمد مجدي، أحمد الشامي، أيتن عامر، أشرف زكي، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.