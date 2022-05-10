السيسي: «تفكك الأسر والخناقات بين الزوجين عواقبها مش كويسة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشاب الذي يتخرج ويقبل على الزواج، لكن بيته «الأسرة الخاصة به» مفكك، وكذلك نفس الحال بالنسبة للفتاة، «يا ترى الروابط الأسرية الجديدة هتبقى في طريقها للتماسك؟ يا ترى هيكون عنده استعداد للتجربة أصلًا؟ هو شايف وكلنا شايفين أن الكتلة الغالبة حاليا كتلة انفصال».

السيسي: لا بد من التكاتف لصياغة قوانين تمنع التفكك الأسري

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب على المؤسسات والجهات المعنية التشارك والتكاتف من أجل صياغة قوانين تمنع هذا التفكك، «إحنا نتخانق أحسن ما هما يتخانقوا، إحنا لو اتخانقنا مش هنخسر كتير، لكن لما الأسر تتخانق عواقبها مش بتبقى كويسة».