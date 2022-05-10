مصر تحصد 8 ميداليات في اليوم الثاني لكأس العرب للدراجات

أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والمقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجاري، عن فوز منتخب مصر بـ4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية.

عبد الله عفيفي يحصد المركز الأول والميدالية الذهبية

وفي سباق النقاط لدراجات المضمار لفئة الناشئين، فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب مصر سيد القاضي الميدالية الفضية، وتوج الليبي حذيفة توري بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة الناشئات، فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت لاعبة منتخب مصر مريم حبيب الميدالية الفضية، وتوجت الإماراتية هدى حسين بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة الناشئين، فاز لاعب منتخب مصر خالد علام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب مصر محمود إمبابي الميدالية الفضية، وتوج الليبي حذيفة توري بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة لفئة نخبة الرجال، فاز لاعب منتخب مصر للدراجات أحمد الصنفاوي بالميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر حسن ناصر حسين بالميدالية الفضية، وفاز الجزائري محمد نجيب عسال بالميدالية البرونزية.

الميدالية الذهبية للجزائر في فئة نخبة الرجال

وفي سباق النقاط لفئة نخبة الرجال، فاز الجزائري عبد الرحمن منصوري بالميدالية الذهبية، وتوج السوري أسامة صباحي بالميدالية الفضية، وحصد الجزائري لطفي تشمباز الميدالية البرونزية.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، بتسليم الميداليات للاعبين الفائزين في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة.

«عزام»: المستويات الفنية للاعبين المشاركين تشهد طفرة ملموسة

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المستويات الفنية للاعبين المشاركين في البطولة تشهد طفرة ملموسة، وهو ما ينعكس على قوة المنافسات في جميع السباقات.

وأعرب «عزام» عن سعادته بالنتائج المميزة التي يواصل لاعبو منتخب مصر تحقيقها في البطولة حتى الآن، والتي وضعت منتخب مصر في صدارة جدول ميداليات البطولة حتى الآن.